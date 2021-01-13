Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,559.28
Altın
1,859.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Cumhurbaşkanımız her ortamda milletimizin şan ve şerefini korumuştur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Abdullah Yasin Güler   | 13.01.2021
Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Cumhurbaşkanımız her ortamda milletimizin şan ve şerefini korumuştur

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir. Kılıçdaroğlu'nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Putin, Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama sürecine başlanması talimatı verdi
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 389 bin 865'e ulaştı
Van'da 11 bin 700 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı uygulanacak
Uluslararası Hemşireler Konseyi: Kovid-19 nedeniyle 2 bin 200'den fazla hemşire hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Benzer haberler

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Cumhurbaşkanımız her ortamda milletimizin şan ve şerefini korumuştur

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Cumhurbaşkanımız her ortamda milletimizin şan ve şerefini korumuştur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yakın korumasına taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama: Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depreme ilişkin açıklama: Ekiplerimiz sahada, süreci yakinen takip ediyoruz
Bakan Pekcan: Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır

Bakan Pekcan: Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum