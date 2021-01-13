Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Cumhurbaşkanımız her ortamda milletimizin şan ve şerefini korumuştur
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir. Kılıçdaroğlu'nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak Milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 13, 2021
Kılıçdaroğlu’nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur.