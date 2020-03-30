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Mersin'de kıraathaneye dönüştürülen evdeki 9 kişiye para cezası

Mersin'in Anamur ilçesinde girişi brandayla örtülen evde iskambil oynadıkları tespit edilen 9 kişiye 1000'er lira para cezası kesildi.

Sezgin Pancar   | 30.03.2020
Mersin'de kıraathaneye dönüştürülen evdeki 9 kişiye para cezası Mersin'in Anamur ilçesinde girişi brandayla örtülen evde iskambil oynadıkları tespit edilen 9 kişiye 1000'er lira ceza kesildi. ( Mersin İl Jandarma Komutanlığı - Anadolu Ajansı )

Mersin

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mersin Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında devriye gezen ekipler, Emirşah Mahallesi'ndeki evin girişinin brandayla örtüldüğünü fark etti.

Ekipler, kıraathaneye dönüştürülen evde iskambil oynarken yakaladıkları 9 kişiye 1000'er lira ceza uyguladı.

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