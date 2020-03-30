Mersin'de kıraathaneye dönüştürülen evdeki 9 kişiye para cezası
Mersin'in Anamur ilçesinde girişi brandayla örtülen evde iskambil oynadıkları tespit edilen 9 kişiye 1000'er lira para cezası kesildi.
Mersin
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Mersin Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında devriye gezen ekipler, Emirşah Mahallesi'ndeki evin girişinin brandayla örtüldüğünü fark etti.
Ekipler, kıraathaneye dönüştürülen evde iskambil oynarken yakaladıkları 9 kişiye 1000'er lira ceza uyguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.