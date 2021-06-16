Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini belirterek, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." ifadesini kullandı.
Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 16, 2021
Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.
Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Bx15DtOrjh
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini duyuran Muş, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." bilgisini verdi.
Muş, bu başarılı operasyondan dolayı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti.
Mersin Valiliğinden açıklama
Mersin Valiliği, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokainin Ekvador'dan gelen gemide ve muz yüklü konteynerde bulunduğunu bildirdi.
Valilikten, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini duyurmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ekvador ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide, muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton kokain ele geçirilmiş, sayım ve aramalar devam etmektedir. Tahkikat çok yönlü sürmektedir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.