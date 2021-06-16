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Türkiye

Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 16.06.2021
Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini belirterek, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini duyuran Muş, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." bilgisini verdi.

Muş, bu başarılı operasyondan dolayı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti.

Mersin Valiliğinden açıklama

Mersin Valiliği, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokainin Ekvador'dan gelen gemide ve muz yüklü konteynerde bulunduğunu bildirdi.

Valilikten, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini duyurmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ekvador ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide, muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton kokain ele geçirilmiş, sayım ve aramalar devam etmektedir. Tahkikat çok yönlü sürmektedir." denildi.

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