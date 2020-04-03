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Türkiye

Mehmetçikten koronavirüs yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yardımda bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 03.04.2020
Mehmetçikten koronavirüs yardımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yardımda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Mehmetçiğimiz Kovid-19'la mücadelede asil milletimizin yanında. Şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımıza yardımlarımız devam ediyor." mesajıyla bir video paylaşıldı.

Videoda, MSB'nin hazırladığı yardım paketlerini vatandaşlara dağıtan kadın komutan, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, aziz milletimizin ve sizin her zaman yanınızdayız. Allah'ım size sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler nasip etsin. Siz varsınız, sağsınız, yaşıyorsunuz ki biz de buradayız."

Yardım yapılan vatandaş da komutana teşekkür ederek, "Allah sizlerden razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin." yanıtını verdi.

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