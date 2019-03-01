Marmara'da sıcaklık artıyor
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.