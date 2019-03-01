Marmara'da sıcaklık artıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.