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Marmara'ya parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

İzzet Taskiran   | 25.10.2019
Marmara'ya parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesindeki hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgeye parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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