Marmara'ya parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesindeki hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bölgeye parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.