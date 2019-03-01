FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyonda 6 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 6'sı yakalandı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 5'inin ise açığa alınan muvazzaf personel olduğu öğrenildi.
Firari zanlıların yakalanması amacıyla operasyonların sürdüğü belirtildi.
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