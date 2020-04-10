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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Ağrı, Iğdır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Hatay'da bu akşam sağanak bekleniyor.

Erhan Cihan Ünal   | 10.04.2020
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu kesimleri çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevreleri ile akşam ilk saatlerde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir.

Kars çevresinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

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