Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazartesi 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bazı kent meydan ve caddelerindeki son durum. Ankara / KIZILAY
logo
Türkiye

Marmara'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 17.04.2021
Marmara'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Istanbul

Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede aralıklı yağmur ve sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği bölgenin doğusunda toz taşınımı öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 3 bin 305 kişi hayatını kaybetti
Çin'in ilk yabancı Kovid-19 aşısını bu yaz onaylaması bekleniyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İftardan sonra aşılama devam ediyor
İtalya, Kovid-19 tedbirlerini nisan sonundan itibaren gevşetecek

Benzer haberler

Marmara'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Marmara'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor
Bartın'da sağanak taşkına neden oldu

Bartın'da sağanak taşkına neden oldu