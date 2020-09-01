Mardin'de 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Mardin'de, 1831 personel ve 122 operasyonel timin katılımıyla "Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" operasyonu başlatıldı.
Operasyona, komando, özel harekat ve güvenlik korucularından 1831 personel ve 122 operasyonel tim katıldı.
38 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.