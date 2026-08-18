BM, İsrail'in son saldırılarının Lübnan'da yeni bir yerinden edilme dalgasını tetiklediğini bildirdi

[1/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[2/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[3/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[4/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[5/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[6/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[7/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[8/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[9/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[10/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[11/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[12/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[13/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[14/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[15/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[16/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[17/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[18/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[19/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[20/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[21/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.

[22/22] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etmesi sonucu bölge halkı, ülkenin kuzeyine göç ediyor. Araçlarıyla göç eden Lübnanlı aileler, Sayda kentindeki yollarda yoğunluk oluşturdu.