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Saruhanlı'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi.
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Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Mehmet Yılmaz Güldaş, Yusuf Şahbaz, Selma Kasap   | 26.06.2020
Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Manisa/İzmir/Ankara

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.21'deki depremin 9,29 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi. 

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, şu ana kadar Valiliğe intikal eden bir hasar ihbarının bulunmadığını bildirdi.

Soylu: Kırsal taramalar devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5,5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun." 

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