Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Manisa/İzmir/Ankara
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.21'deki depremin 9,29 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Çevre illerde de hissedildi
Deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi.
Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, şu ana kadar Valiliğe intikal eden bir hasar ihbarının bulunmadığını bildirdi.
Soylu: Kırsal taramalar devam ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:
"Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5,5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.