Tokyo'nun kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İbaraki eyaletinde yerel saatle 12.31'de, 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
50 kilometre derinlikteki deprem, başkent Tokyo ile Toçigi, Çiba, Gunma, Saitama eyaletlerinde hissedildi.
JMA, depremin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.