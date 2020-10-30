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Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir   | 30.10.2020
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.48'de Bingöl merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,62 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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