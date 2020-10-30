Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.48'de Bingöl merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,62 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.