Euro
9.75
Dolar
8.35
BIST 100
1,109.95
Altın
1,873.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da etkili olması beklenen yağış başladı.
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM ve Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk yeni Kültür Merkezi'nde ve Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Berk Özkan   | 30.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM ve Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı süren Taksim Camisi'nde incelemede bulundu. Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Beyoğlu'nda yapımı devam eden Taksim Camisi'ne geçti. 

Cami inşaatını gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Burada inceleme yapan Erdoğan daha sonra yeni Atatürk yeni Kültür Merkezi'ne (AKM) geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı yeni 'tepe noktasına' ulaştı
Rusya'da son 24 saatte 18 binin üzerinde yeni Kovid-19 vakası görüldü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap: (Kovid-19) 2022 yılından itibaren hastalık artık mevsimsel bir özellik kazanacak
'Nefes alamıyorsunuz ve ciğeriniz patlayacak gibi oluyor'
Kovid-19 yenenler Kızılay'a 20 bin ünite 'immün plazma' bağışında bulundu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camisi inşaatının ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camisi inşaatının ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM ve Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük gücümüz tarihi mirasımız

İletişim Başkanı Altun, Fransızlara Emile Zola'nın mektubunu hatırlattı

İletişim Başkanı Altun, Fransızlara Emile Zola'nın mektubunu hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19'u atlatan 120 yaşındaki kadınla konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19'u atlatan 120 yaşındaki kadınla konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir