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Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü şekilde yıkılıyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü şekilde yıkılıyor.

Okan Coşkun   | 25.02.2020
Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü şekilde yıkılıyor Fotoğraf: Okan Coşkun /AA

Malatya

Pütürge ilçe merkezinde bulunan Köylü Mahallesi'nde Vedat İnan, Taşbaşı Mahallesi'nde Beyaz Akgül, Kıymet Karaman, Fikret Hasar, Keziban Deregözü, Hasan Şen, Bakımlı Mahallesi'nde Eyüp Kuşu ve Hamit Ökten, Tepehan Mahallesi'nde ise Nedim Kekeç, Nurettin Karatekin ve Osman İlbeği'ye ait evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesiyle boşaltıldı.

Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleri ile binalar yıkıldı.

İlçedeki hasarlı binaların yıkım işleminin süreceği belirtildi.

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