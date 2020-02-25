UDEF 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması tanıtıldı
A'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu organizasyon, 61 ülkedeki 111 şehirde gerçekleştirilecek.
Gaziantep
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) 61 ülkede 111 şehirde "Dünya ile buluş" sloganıyla gerçekleştirdiği "13. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliklerinin tanıtımı Gaziantep'te yapıldı.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu organizasyon, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtımla başladı.
Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde 11 Nisan'da final programının yapılması planlanan etkinlik kapsamında, 61 ülkedeki 111 şehirde çalışmalar gerçekleştirilecek.
Çok çeşitli kültürlerin tanıtılacağı programlarda katılımcılar, bir günde dünyanın birçok noktasını tanımış olacak. Organizasyonda sahne gösterileri, yöresel yemek ve yerel kıyafetlerin tanıtımı eşliğinde, yerel danslar, yöresel eşyalar, dünyadan sporlar, müzik aletleri, dünya masalları, hikayeleri ve daha birçok şeyi tanıma imkanı sağlanacak.
UDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bolat, tanıtım programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 178 bin uluslararası öğrencinin üniversite eğitimi aldığını söyledi.
Bunlara lise, orta ve ilkokul çağındaki çocukların da eklenmesiyle beraber sayının 700 bini bulduğunu aktaran Bolat, Türkiye'nin bu anlamda uluslararası arenada öğrenci çeken bir yapısı olduğunu, her geçen gün de daha iyi noktalara geleceğini kaydetti.
Bolat, 61 ülkedeki 111 şehirde gerçekleştirilen organizasyonun her sene daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin hemen her üniversitesi, artık uluslararası misafir öğrencilere kapılarını açıyor. Bunlar mezun olduklarında dünyanın her yerinde Türkiye mezunları öğrenciler bulunuyor. Bu yıl etkinliklere 1 Mart'ta Senegal ve Tayland'da başlayacağız. 11 Nisan'da ise Gaziantep'te tensip buyururlarsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla final yapmayı planlıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.