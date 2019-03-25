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Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Ali Toruntay,Volkan Kaşik,Yusuf Cahid Çavdar   | 25.03.2019
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.29'da merkez üssü Malatya'nın Arguvan ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Sarsıntının, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Vali Baruş: Can kaybı ve yaralanma yok

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Baruş, "Herhangi bir bina yıkılması yok. Gelen ilk bilgiler bazı binalarda hasar oluştuğu yönünde. Can kaybı ve herhangi bir yaralanma da yok. Teknik ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz hemen sahaya indi, tespitlere başlıyor. AFAD ekiplerimiz de orada, ihtiyaç duyan, konutu zarar gören ailelere çadır kuracaklar. Şu an için olumsuz bir durum yok." bilgisini verdi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da depremin ardından kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını kaydetti.

Kızıldaş, ilçede 21 Mart'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu hatırlatarak, ilçede o günden bu yana çok sayıda sarsıntının yaşandığını ifade etti.

Arguvan ilçesine bağlı Tatkınık Mahalle Muhtarı Habip Özdemir, mahalledeki bazı evlerde deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Yürektaşı Mahalle Muhtarı Yılmaz Korkmaz ise 21 Mart'ta meydana gelen depremin etkisini üzerilerinden atamadan bir deprem daha yaşadıklarını dile getirdi. Korkmaz, depremde bazı evlerdeki çatlakların daha da derinleştiğini belirterek, can ve mal kaybının bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, deprem kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde de hissedildi.

Hekimhan ilçesinde deprem sırasında Sakarya İlk ve Ortaokulu tahliye edildi, esnaf ve vatandaşlar da panikle eve ve iş yerlerinde dışarı çıktı. 

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