Euro
6.37
Dolar
5.71
BIST 100
98,462.73
Altın
1,513.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Ömür Melih Üzelce   | 02.11.2019
Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. 

Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar

Benzer haberler

Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine mektup yazarak destek oldu

Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi

Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu
Evlat nöbeti tutan anneler de Cumhuriyet Bayramı töreninde

Evlat nöbeti tutan anneler de Cumhuriyet Bayramı töreninde
'Üzerimize bir metre kar da yağsa buradan gitmeyeceğiz'

'Üzerimize bir metre kar da yağsa buradan gitmeyeceğiz'