Euro
6.37
Dolar
5.71
BIST 100
98,462.73
Altın
1,513.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'den Mali'ye başsağlığı

Türkiye, Mali'de askeri noktaya düzenlenen terör saldırında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Mali hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Zuhal Demirci   | 02.11.2019
Türkiye'den Mali'ye başsağlığı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin kuzeydoğusunda bir askeri karakola yönelik düzenlenen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve dost Mali hükümeti ile kardeş Mali halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mali'nin kuzeydoğusunda, Nijer sınırındaki askeri noktaya teröristlerce düzenlenen saldırıda 53 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar

Benzer haberler

Türkiye'den Mali'ye başsağlığı

Türkiye'den Mali'ye başsağlığı

Mali'de askeri noktaya terör saldırısı: 53 ölü

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Türkiye'den Fransa'ya sert tepki

Türkiye'den Fransa'ya sert tepki
Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı

Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı
15 yılda yarım milyon Türk Erasmus'la Avrupa'ya gitti

15 yılda yarım milyon Türk Erasmus'la Avrupa'ya gitti