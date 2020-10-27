Euro
9.61
Dolar
8.12
BIST 100
1,144.45
Altın
1,905.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte kaçak muayenehanelere operasyon düzenlendi
logo
Türkiye

Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter destekli trafik denetimi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırlarında bulunan bölümünde jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Tahir Turan Eroğlu   | 27.10.2020
Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter destekli trafik denetimi Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu /AA

Kocaeli

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ve Kocaeli Jandarma Komutanlığı Asayiş ile Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Skorsky helikopterle İzmit-İstanbul sınırında 60 kilometrelik alanda kayıt altına alınan 170 araç ve sürücüsünün kontrolü, otoyoldaki ekiplerce yapıldı.

Kontrol noktalarında ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde, 10 aracın sürücüsüne 1320 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da salgına yönelik son tedbirler protestolara neden oldu
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 Kovid-19 vakası kaydedildi
DSÖ: Avrupa'nın Kovid-19 salgınının 'yeni merkez üssü' olduğundan şüphe yok
İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter destekli trafik denetimi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter destekli trafik denetimi