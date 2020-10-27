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Hatay'daki patlamada olay yerinde inceleme tamamlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı.

Burak Milli,Salim Taş   | 27.10.2020
Hatay'daki patlamada olay yerinde inceleme tamamlandı Fotoğraf: Salim Taş /AA

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Fener Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası, olay yeri ekiplerinin parmak izi ve delil toplama işlemleri bitti.

İncelemenin tamamlanmasının ardından İskenderun Belediyesine bağlı ekipler cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan patlamanın olduğu caddede vatandaşlar balkonlarına Türk bayrağı astı.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Fener Caddesi'nde dün meydana gelen patlama sonrası 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

                    

Patlamadan etkilenenlere psikolojik destek sağlanıyor

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Fener Caddesi'ndeki patlamadan etkilenen esnaf, araç sahipleri ve çevrede oturan vatandaşlarla görüştü.

Yaklaşık 20 kişilik ekip, vatandaşlarla tek tek görüşerek psikososyal destek verdi.

Ekipler, patlamadan etkilenenlere yönelik psikolojik desteğin devam edeceğini bildirdi.

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