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Türkiye

İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan sis, kent genelinde etkili oldu.

Alptekin Soykan   | 27.10.2020
İstanbul'da sis etkili oldu Fotoğraf: Emrah Yorulmaz /AA

İstanbul

İstanbul'da sis etkili oldu



Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere, kentin genelini etkileyen sis, görüş mesafesini azalttığı için sabah trafiğinde yoğunluklar oluştu.

Öte yandan sis, İstanbul Boğazı'nda güzel manzaralar da yarattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sis nedeniyle büyülü manzaralar oluştu.

                    

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