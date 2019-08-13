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Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün çıkan ve 80 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Muharrem Cin   | 13.08.2019
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya

Kütahya Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde Yaylacık ormanlarının Eğriöz ile Şenlik köyleri arasındaki bölümünde çıkan yangının, yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Günün ağarmasıyla helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirten Toraman, şunları kaydetti:

"Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve köylerde yaşayan gönüllü vatandaşların desteğiyle yangınla mücadele çalışmaları karadan sabaha kadar sürdü. Bölgede 160 orman personeli ve çevre köylerde yaşayan gönüllü vatandaşlarımız soğutma çalışmalarına katıldı. Helikopterlerin de sabahın ilk ışıklarıyla söndürme çalışmalarına katılmasıyla çok şükür yangın tamamen kontrol altına alındı."

Vali Toraman, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık ormanlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangının ardından ekipler söndürme çalışmalarına başlamıştı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere, 9 dozer, 4 greyder ve 39 arazözlü ekip müdahalede bulunmuş, bölge halkı da çalışmalara destek vermişti. Yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilmişti.

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