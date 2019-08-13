Euro
6.27
Dolar
5.60
BIST 100
99,405.03
Altın
1,526.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan,Barış Yalçınkaya   | 13.08.2019
Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara/Erzincan

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda 2 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirildi. 

Kemah kırsalında dünden bu yana sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, operasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemah ilçesi Acemoğlu bölgesinde operasyonun devam ettiğini belirtti.

Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan operasyon kapsamında SİHA destekli dün 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Arslantaş, "Bugün ekiplerimizin sıcak temasının devam etmesi neticesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

'Türkiye Huzur ve Trafik' uygulamasında aranan bin 89 kişi yakalandı

Sahil Güvenlikten havadan ve denizden denetim

Sahil Güvenlikten havadan ve denizden denetim
Azez'de terör operasyonu

Azez'de terör operasyonu
Dostoyevski'nin kitaplarını köylere 'karakaçan' ile götürdü

Dostoyevski'nin kitaplarını köylere 'karakaçan' ile götürdü