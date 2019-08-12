Euro
6.23
Dolar
5.55
BIST 100
99,405.03
Altın
1,505.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türk-İş Genel Başkanı, kamu işçisinin TİS görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Türkiye

Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan'ın Kemah ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 12.08.2019
Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

'İnfazdan korkan teröristler güvenlik güçlerine sığınıyor'

'İnfazdan korkan teröristler güvenlik güçlerine sığınıyor'
Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı
Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi

Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi