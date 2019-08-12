Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan'ın Kemah ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.