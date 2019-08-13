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Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde dün öğleden sonra çıkan ve gece kontrol altına alınabilen, 80 hektar alanın zarar gördüğü yangının boyutu günün ilk ışıklarında ortaya çıktı.

Miraç Kaya   | 13.08.2019
Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde dün öğleden sonra çıkan ve gece kontrol altına alınabilen yangının boyutu günün ilk ışıklarında ortaya çıktı. Marmara Adası'nın Mestanağa mevkisinde yaklaşık 80 hektar alanda etkili olan yangının ardından soğutma çalışması sürüyor. Günün ağarmasıyla orman yangınından kaynaklanan zarar da belirginleşti. 30 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, 100 civarında hayvanın telef olduğu bölgede bazı araçların da yandığı görüldü. ( Miraç Kaya - Anadolu Ajansı )

Marmara Adası'nın Mestanağa mevkisinde yaklaşık 80 hektar alanda etkili olan yangının ardından soğutma çalışması sürüyor.

Bölgede 110 kişiden oluşan ekiplerin helikopterler ve 50 söndürme aracıyla 10 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınabilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi çalışmaları ve hasar tespiti de devam ediyor.

Günün ağarmasıyla orman yangınından kaynaklanan zarar da belirginleşti. 30 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, 100 civarında hayvanın telef olduğu bölgede bazı araçların da yandığı görüldü.

Ada sakinlerinden Nurgül Erçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok kötü bir gün geçirdiklerini söyledi.

Alevlerin küçük bir yerde başladığını belirten Erçin, "Büyümez zannettik ama çok şiddetli bir fırtına vardı, yangın birden büyüdü." dedi.

Erçin, babasından kalma zeytinliklerde hasara yol açan yangın nedeniyle kümeslerindeki kanatlı hayvanların telef olduğunu ifade etti.

Nurgül Erçin'in eşi Rıfat Erçin de 40 yıldır adada yaşadıklarını dile getirdi.

Yangından büyük üzüntü duyduklarını anlatan Erçin, "Biz bu çamları öğrencilerle diktik, büyük hayallerle dikilmişti. Yangın birden büyüdü, şehri duman bastı. İnsanlar panik olmaya başladı. Allah bir daha göstermesin ama emekler boşa gitti." diye konuştu.

1 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, yangına ilişkin soruşturma kapsamında, evinin bahçesinde biriktirdiği otları yakarak yangın çıkmasına neden olduğu iddia edilen H.T, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde dün öğleden sonra çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında 30 kişi dumandan etkilenmiş, hayvanlar da telef olmuştu.

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