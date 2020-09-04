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Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan 80 yaşındaki kadın 72 saat içinde 5 düğüne gitmiş

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Başhekimimizin verdiği bilgiyi paylaşıyorum; 80 yaşındaki teyze şu an hala hastanede yatıyor. Görüşme sırasında '72 saat nereye gittin?' diye soruluyor. 5 düğüne gittiğini anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Esma Küçükşahin   | 04.09.2020
Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan 80 yaşındaki kadın 72 saat içinde 5 düğüne gitmiş Fotoğraf: Esma Küçükşahin / AA

Kayseri


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi sırasında esnafın, düğünlerin kısıtlanmasından dolayı yakınması üzerine, "Başhekimimizin verdiği bilgiyi paylaşıyorum; 80 yaşındaki teyze şu an hala hastanede yatıyor. Görüşme sırasında '72 saat nereye gittin?' diye soruluyor. 5 düğüne gittiğini anlatıyor. Biz düğünleri açtık ancak kurallara riayet edilmediği görüldü." dedi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimleri kapsamında Millet Caddesi'nde denetime katılan Günaydın, tarihi Kapalı Çarşı'daki esnafa maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

Düğün kıyafetleri satan bir mağazayı denetleyen Günaydın, esnaf ve çalışanlara alınan tedbirlerin önemini anlattı.

Esnafın, düğünlerin kısıtlanmasından dolayı işlerinin iyi olmamasından yakınması üzerine Vali Günaydın, vatandaşların güzel günlerini yaşamaları için tedbir alınarak düğünlere 1 Temmuz'da izin verildiğini ancak virüsün genellikle bu tür mekanlarda yayıldığının belirlenmesi üzerine yeniden kısıtlama getirildiğini aktardı.

Hastalarla yapılan görüşmelerde genellikle düğünlerde virüsün yayıldığının tespit edildiğini ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Başhekimimizin verdiği bilgi; 80 yaşındaki teyze şu an hala hastanede yatıyor. Görüşme sırasında '72 saat nereye gittin?' diye soruluyor. 5 düğüne gittiğini anlatıyor. Biz düğünleri açtık ancak kurallara riayet edilmediği görüldü. Kuralsızlıkla hareket edilirse o zaman vaka sayısı artar ve kısıtlama gelir. Şu 15 gün çok önemli, ihtiyaç olmadıkça sevdiklerinizi dışarı çıkarmayın, maske, mesafe ve temizliğinize dikkat edin."

Düğünlere sabit ekipler görevlendirdiklerini ve her türlü tedbiri aldıklarını aktaran Günaydın, tedbirleri sıklaştırdıkça bazı vatandaşın çevre illere düğün yapmaya gittiğini belirtti.

Diğer illerin yöneticileriyle görüşerek yeniden tedbir aldıklarını anlatan Günaydın, bu sefer de kaçak düğünlerin başladığını, dün akşam izinsiz 2 düğün tespit ettiklerini ve yasal işlem yaptıklarını dile getirdi.

Günaydın, "Alınan tedbirlerden kaçmak için kullandığımız çabayı maske, mesafe ve temizlik için gösterirsek biz bu rakamları 15 gün içinde tersine çeviririz." ifadesini kullandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde temaslı olarak tespit edilen bazı işçilerin 14 gün evlerinde karantinada olması gerekirken başka bir fabrikada çalıştığının belirlendiğini anımsatan Günaydın, "Diyorlar ki 'Ekmeğini nasıl kazanacak?' Bu arkadaşlar 14 gün evde olurlarsa paraları zaten ödeniyor. Başka yerde çalışanlar oldu, onları tespit ettik. İzolasyonda olan evlere ekip koyduk. İki güne bir ziyaret ediliyorlar, kontrol ediliyorlar. 2 bin 200 evde karantinada olan kişiden sadece 1 kişinin evde bulunmadığı görüldü." diye konuştu.

Vali Günaydın, denetim sırasında sosyal mesafeye uymadan iş yeri önünde taburelerde çay içen esnafı uyararak tabureleri birbirinden uzaklaştırdı.

Bir esnafın maske takmayan esnafı şikayet etmesi üzerine Vali Günaydın, "Ben gittikten sonra maskesini çıkarana hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Denetime eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Büyükkılıç, özellikle toplu taşımanın eleştirildiğini ancak kendilerine gelen her ihbarı değerlendirerek araçları denetlediklerini belirtti.

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