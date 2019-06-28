Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.77
BIST 100
95,573.12
Altın
1,409.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Şanlıurfa'da koşu testi esnasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan asker şehit oldu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 28.06.2019
Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Ankara

Şanlıurfa'da koşu testinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da 26 Haziran Çarşamba günü denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı
Suud-İran rekabetinin yeni mahalli: Nijerya
Gürcistan'daki protestocuların talepleri düşündürüyor
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'

Benzer haberler

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Suriye'de rejim mevzileri ateş altına alındı

Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu

Akar'dan diplomasi trafiği

Akar'dan diplomasi trafiği
Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü

Bakan Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Esper görüştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu