Dolar
17.37
Euro
18.26
Altın
1,833.50
ETH/USDT
1,103.20
BTC/USDT
20,591.00
BIST 100
2,582.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’da ‘’Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri’’nde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara’da Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 5G Faz 2 Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Yaşam, Çevre

Şanlıurfa'da öğrenciler 'Atığını Getir Karne Hediyeni Götür' kampanyasına katılıyor

Türkiye'de öğrenci nüfusunun en kalabalık olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da öğrenciler, eski kitaplarını belediye ekiplerine vererek karne hediyesi alıyor.

Rauf Maltaş   | 23.06.2022
Şanlıurfa'da öğrenciler 'Atığını Getir Karne Hediyeni Götür' kampanyasına katılıyor

Şanlıurfa

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017 yılında başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot ilçe seçilen Haliliye Belediyesi, bu çerçevede yürütülen çalışmalarına öğrencileri de dahil etti.

Bu kapsamda "Atığını Getir Karne Hediyeni Götür" kampanyası başlatan ekipler, Devteşti ve Şair Nabi mahallelerinde bulunan Sıfır Atık Market'te eski kitaplarıyla öğrencileri bekliyor. Ekipler, eski atık kitaplarını getiren çocuklara, diş fırçası, sıfır atık serüveni kitap oyunu, boyama kitabı, hikaye kitabı, futbol topu ve puzzle gibi çeşitli hediyeler veriyor.

Kitap karşılığında karne hediyesi alan çocuklar, temiz bir dünya için atıkları geri dönüşüm materyallerine atacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı
İklim değişimine bağlı aşırı sıcaklıkla ani yağışlar artabilir
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna tahılının ya da herhangi bir ürününün illegal şekilde satılmasına karşıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'ı kabul etti
Amanos Dağları'nda teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi bulundu

Benzer haberler

Şanlıurfa'da öğrenciler 'Atığını Getir Karne Hediyeni Götür' kampanyasına katılıyor

Şanlıurfa'da öğrenciler 'Atığını Getir Karne Hediyeni Götür' kampanyasına katılıyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğdayda 200 bin ton rekolte bekleniyor

Emine Erdoğan'dan karne ve tatil paylaşımı

Öğrencileri, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Necmettin Öğretmen'i karne gününde unutmadı

Öğrencileri, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Necmettin Öğretmen'i karne gününde unutmadı
TBMM Başkanı Şentop: Çocuklar, daha mutlu bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar

TBMM Başkanı Şentop: Çocuklar, daha mutlu bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar
İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

İstanbul'da öğrenciler karne sevinci yaşadı