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Tekirdağ'daki kimyasal madde deposundaki sızıntı kontrol altına alındı

Ergene Kaymakamı Kızıltoprak, Tekirdağ'daki kimyasal depo sızıntısına ilişkin, "Sızıntı kontrol altına alındı. Vatandaşlarımıza 5-10 dakika içerisinde evlerinize geçebiliriz diyeceğiz. Her şey kontrol altında." dedi.

Süleyman Coşkun Bozyel,Ömer Ural   | 28.06.2019
Tekirdağ'daki kimyasal madde deposundaki sızıntı kontrol altına alındı

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, tekstil fabrikasının kimyasal deposunda meydana gelen patlama sonucu etrafa yayılan kimyasal sızıntıya müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan 20 ton kapasiteli kimyasal depoda patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından depodan kimyasal sızıntı etrafa yayılmaya başladı.

Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu arada sızıntıdan etkilenen bir çocuğun Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. 

Ergene Kaymakamı Kızıltoprak: Sızıntı kontrol altına alındı

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, AA muhabiri yaptığı açıklamada sızıntının kontrol altına alındığını belirtti. 

Vatandaşların kontrollü bir şekilde evlerine tekrar geri gönderileceğini ifade eden Kızıltoprak, "Sızıntı kontrol altına alındı. Vatandaşlarımıza 5-10 dakika içerisinde evlerinize geçebiliriz diyeceğiz. Her şey kontrol altında." diye konuştu.

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