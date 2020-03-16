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Türkiye

Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlara gözaltı

Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Mehmet Tosun   | 16.03.2020
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlara gözaltı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili "virüsün Türkiye'de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı" yönünde sosyal medyada gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanıldığı belirtildi.

Bunların toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir. Bu şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."

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