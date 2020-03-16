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Türkiye, Koronavirüs

Diyanet İşleri Başkanlığından defin işlemlerinde koronavirüs tedbiri

Diyanet İşleri Başkanlığı, cenaze namazlarının namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınması, defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesini kararlaştırdı.

Özcan Yıldırım   | 16.03.2020
Diyanet İşleri Başkanlığından defin işlemlerinde koronavirüs tedbiri

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek için bir dizi tedbirin alındığı anımsatıldı.

Tedbirlere ilaveten salgın hastalık riski sona erinceye kadar alınan yeni kararlar şöyle:

"Cenaze namazlarının, vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak, bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınması. Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesi. Taziye evleri ve çadırlarının bu süreçte kullanılmasının ortaya çıkarabileceği riskler anlatılarak, bu nitelikteki mekanların kullanımına bir süre ara verilmesi."

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