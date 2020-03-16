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Dünya, Koronavirüs

ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37’ye çıktı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu sabah itibarıyla bakanlık bünyesinde koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısının 37’ye yükseldiğini açıkladı.

Kasım İleri   | 16.03.2020
ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37’ye çıktı

Washington DC

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ile ABD Genelkurmay Başkanlığı Başhekimi Tuğgeneral Paul Friedrichs, ortak basın toplantısı düzenleyerek, bakanlık bünyesindeki koronavirüs vakaları hakkında bilgi verdi.

Friedrichs, "Bu sabah 05.00 itibarıyla 18’i muvazzaf asker, 13’ü askerlerin ailelerinden, 3'ü sivil personel ve 3'ü sözleşmesi personel olmak üzere toplam 37 kişinin testleri pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Friedrich, şu ana kadar ABD ordusunda toplam 495 Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.

Hoffman ise ABD yönetiminin talebi üzerine askeri hastane ve tıbbi personelini sivil otoritelerin yardımına sevk edebileceklerini belirtti.

Pentagon’un tıbbi destek birimlerinin acil durum ve askeri ihtiyaçlar için tasarlandığını vurgulayan Hoffman, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek üzere tasarlanmadığını ifade etti.

Hoffman, destek amaçlı gönderilecek tıbbi personelin de yine ABD ordusunun ülke içindeki ve ülke dışındaki hastanelerinden getirileceğini kaydetti.

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