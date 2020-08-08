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Kocaeli'de ahşap palet fabrikasının imalathane bölümünde yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esmer Geçal   | 08.08.2020
Kocaeli'de ahşap palet fabrikasının imalathane bölümünde yangın

Kocaeli

Alınan bilgiye göre, Balçık Köyü Kumtepe mevkisinde bulunan bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Depoya sıçramadan kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle paletler tamamen yanarken, imalathane bölümü büyük zarar gördü.

İzmir'de sanayide çıkan yangın hasara neden oldu

Öte yandan İzmir'in Bornova ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'nde araç yedek parçası satan bir dükkanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının sıçraması sonucu bitişikteki bir dükkanın içinde bulunan araçlar hasar gördü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangının çıktığı ve sıçradığı dükkanda hasar meydana geldi.

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