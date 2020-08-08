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Sivas'ta kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta kargo kamyonuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Halife Yalçınkaya   | 08.08.2020
Sivas'ta kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Sivas

Bülent Çoşkun (41) idaresindeki 44 AY 966 plakalı kargo kamyonuyla Fırat Taşkın (35) yönetimindeki 34 LJ 4155 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi yakınlarında çarpıştı.

Sürücü Taşkın ile aynı araçtaki Yetkin Çimenli (32), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyonda sıkışan sürücü Coşkun, Gürün Belediyesi ile Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılarak Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Coşkun, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Ferhat Aslantaş, aynı hastanede tedavi altına alındı.

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