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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 15 şüpheliden 5'i tutuklandı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 15 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Abdullah Yıldız   | 02.11.2020
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 15 şüpheliden 5'i tutuklandı

Kırşehir

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen kişilerin kentte bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Kent merkezinde şüphelilerin kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 15 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.A.H.A, S.I.M.A, F.M.Y.H.A, H.M.Y.A ve H.A.M.M. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Serbest bırakılan diğer zanlılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerden bazılarının kısa süre önce yurda kaçak yollardan girdikleri, Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde farklı görevler yaptıkları belirtildi.



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