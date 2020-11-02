Euro
9.82
Dolar
8.44
BIST 100
1,133.24
Altın
1,888.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Sitesi bloklarında kontrollü yıkım işlemi Doğanlar Apartmanı’ndaki enkaz kaldırma çalışmaları Rıza Bey Apartmanı 17 saat sonra kurtarılan İnci Okan'ın mesajı
logo
Türkiye

Üniversiteli genç kız derslerine yardımcı olduğu çocukla enkazdan kurtarılmasını anlattı

İzmir'deki depremde enkaz altından kurtarılan üniversite öğrencisi Gülben Emiroğlu, derslerine yardımcı olduğu çocukla yaşadığı zor anları anlattı.

Tezcan Ekizler,Ali Korkmaz   | 02.11.2020
Üniversiteli genç kız derslerine yardımcı olduğu çocukla enkazdan kurtarılmasını anlattı

İzmir

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4'üncü sınıfta öğrenimini sürdüren Emiroğlu, 30 Ekim'de, 4 gün önce derslerine yardımcı olmaya başladığı ilkokul öğrencisi Kıvanç Çanak'ın (8) evine gitti.

Bayraklı ilçesinde, Cumhuriyet Sitesi C Blok'taki evdeyken depreme yakalanan ve enkaz altında kalan Gülben Emiroğlu ile Kıvanç Çanak, aynı gün kurtarıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren Gülben Emiroğlu, AA muhabirine, olay sırasında depremin yıkıcı etkisinin olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Emiroğlu, Kıvanç'ın elinden tutup dışarı çıkarmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir anda duvarlar çökmeye başladı. Herhalde düşerken ben Kıvanç'ı kendime çekmişim. Çünkü gözümü açtığımda ikimiz de kımıldayamıyorduk. Ben kapıya yönelmiştim, merdivene adım atmışım. Merdiven boşluğundan düştük diye biliyorum. Gözümü açtığımda bildiğiniz mezardaydık. Üzerimizde bir sürü eşyalar vardı, hiçbir şekilde kımıldayamıyorduk. Nefes alacak bir alanımız bile yoktu. Başkaları kurtuldukça, oradan gelen kumlar başımızın bulunduğu yere doldu. Nefes alanımız gittikçe azalıyordu. O yüzden Kıvanç'a tek söylediğim, 'Çok az konuşacağız ve bu yüzden oksijenimiz bitmeyecek' dedim. 'Olabildiğince az konuşacağız, oksijeni idareli kullanacağız.' Kurtarmaya geldiklerinde bir ışık gördüm ve sağ salim çıktık."

"Sitenin kapısına geldiğimde ev yerle bir olmuştu"

Kıvanç'ın annesi Gülay Merve Saka, depremden hemen sonra iş yerinden evine doğru gittiğini aktardı.

Sitenin kapısına geldiğinde, evinin yerle bir olduğunu gördüğünü ifade eden Saka, "Salondan camı kırıp içeri girdim. Eşyaları, Gülben'in telefonu, her şey oradaydı ama ikisi yoktu. Sonra itfaiye eri arkadaş beni dışarı aldı. Bina ikinci kez çökünce beni de çıkardılar, onlar da giremediler. Sonra Kıvanç'ı kurtardılar." diye konuştu.

Baba Hüseyin Çanak ise kendisini engellemelerine rağmen çöken binaya girdiğini belirtti.

Çanak, "Gülben kardeşim kendisine sahip çıkmış, Kıvanç'ın üzerine kapanmış. Bağıra bağıra onları buldum, evi iyi bildiğim için. Daha sonra Samican diye bir kardeşim geldi, destek verdi. Daha sonra birisi daha geldi ve dua ederek oğlumu çıkarttı. Allah razı olsun. Bundan sonra 4'üncü kız kardeşim Gülben oldu." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Bilim Kurulundan "salgında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği" uyarısı
İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi
Yunanistan'ın Selanik ve Serez kentlerinde Kovid-19 nedeniyle 14 günlük karantina
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini karantinaya aldı
İran'da son 24 saatte 440 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

DASK İzmir'de ilk ödemelere başladı

DASK İzmir'de ilk ödemelere başladı

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Üniversiteli genç kız derslerine yardımcı olduğu çocukla enkazdan kurtarılmasını anlattı

Bakan Dönmez: İzmir'de hasarlı binalar dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız kalmadı

Bakan Dönmez: İzmir'de hasarlı binalar dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız kalmadı
Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'ten hayata yeniden merhaba

Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'ten hayata yeniden merhaba
Hassas burunlarıyla enkaz altındakileri hayata bağlıyorlar

Hassas burunlarıyla enkaz altındakileri hayata bağlıyorlar