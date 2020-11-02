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Yıkılan binanın içinde bir delik bulup hayata tutundular

İzmir'deki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran anne ve kızı, yaşadıklarını unutamıyor.

İbrahim Yozoğlu,Ömer Ürer   | 02.11.2020
Yıkılan binanın içinde bir delik bulup hayata tutundular Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

İzmir

Bayraklı ilçesinde 7 kişinin kurtulduğu, 7 kişinin de yaşamını yitirdiği 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından kurtulan 72 yaşındaki Anakadın Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın birinci katındaki evlerinde eşi ve 30 yaşındaki kızıyla bulundukları sırada depremin yaşandığını anlattı. 


Ev sallanmaya başladıktan bir süre sonra tavanın yıkılmaya başladığını, kızıyla yere yattıklarını, kendilerine bir boşluk bulduklarını anlatan Çakıcı, "Tepemize bir anda ev yıkıldı. Karanlık içinde kaldık. Göz gözü görmüyordu. Ufak bir delik açıldı. Kızıma, 'Gel annem biz buradan nefes alalım, Allah buradan bize nefes açtı.' dedim. Böyle konuşurken kenardan bir parça daha düştü, çıkacağımız kadar açıldı. Bir baktık orada ışık var. Kızımla tırmana tırmana birbirimize yardım ederek çıktık. Yuvarlanarak enkazdan aşağı indik. Çok kötü durumdaydık." diye konuştu.

"Karanlık içinde kızımla birbirimize sarıldık"

Bina tamamen yıkıldıktan sonra dışarı çıkmayı başardıklarını aktaran Çakıcı, çıkış için yol ararken gözlerine kaçan tozlar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını aktardı.

Yatalak durumdaki eşini de çevredekilerin çıkardığını anlatan Çakıcı, şöyle konuştu:

"Allah kimseye göstermesin. 15-20 dakika kadar kaldık. Dışarıya çıktık, eşim içerdeydi. Baktım bütün binalar duruyor, bizim bina yığılmış kalmış. Eşim yatalaktı, yatak odasında yatıyordu. Kızım 'Babam içerde kaldı.' diye bağırdı. Çevrede bulunanlar çıkarttı." dedi.

Çakıcı, kızının, yaşadığı şoku atlamadan enkazdan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan babasına refakat etmeye başladığını, aile olarak akrabalarında kaldıklarını söyledi.


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