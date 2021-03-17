Euro
9.04
Dolar
7.59
BIST 100
1,562.11
Altın
1,728.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir ili Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında Türk Karasularına bırakılan 158 düzensiz göçmen kurtarıldı. VTR
logo
Türkiye

Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nden Nevşehir'e dönen Endonezyalı turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 24'ü Endonezyalı 25 kişi yaralandı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 17.03.2021
Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı -

Kayseri

Alınan bilgiye göre,  Erciyes Kayak Merkezi'nden Nevşehir'e dönen Endonezyalı turistleri taşıyan H.Ö. idaresindeki 50 ABD 101 plakalı midibüs, Erciyes'ten kent merkezine inerken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile midibüsteki Endonezyalı 24 turist yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den aşı ihracatına ilave sınırlama uyarısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 536 bin 925'e yükseldi
Filistin'de önlemlere rağmen Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İngiltere Başbakanı Johnson, bazı ülkelerin kullanımını askıya aldığı AstraZeneca aşısını yaptıracak
İtalya Kovid-19'dan kurtulmak için aşıyı en önemli araç olarak görüyor

Benzer haberler

Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

İç Anadolu'daki 5 ilde kar etkili oluyor

Talas Belediyesinin Pati Kurtaran Acil Müdahale Aracı 'can dostların' yardımına koşuyor

Galatasaray, Falcao ve Onyekuru ile kazandı

Galatasaray, Falcao ve Onyekuru ile kazandı
Nahçıvan'ın yeni turizm merkezi Ağbulak Türkiye'den giden eğitmenlere emanet

Nahçıvan'ın yeni turizm merkezi Ağbulak Türkiye'den giden eğitmenlere emanet
Savaş mağduru İdliblilerin 'İyilik Konutları'na Kayseri'den büyük katkı

Savaş mağduru İdliblilerin 'İyilik Konutları'na Kayseri'den büyük katkı