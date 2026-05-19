Küresel Sumud Filosu konvoyu 3 gündür Libya'nın doğusuna giriş yapmayı bekliyor Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyunun Sirte kenti yakınlarındaki bekleyişi sürüyor.

Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 350 aktivist yer alıyor.

Libya'nın Bingazi kentindeki hükümet, yalnız konvoydaki Libyalıların ülkenin doğusuna geçişine müsaade edileceği yönünde açıklama yapmasına karşın aktivistler geride kimseyi bırakmadan Gazze'deki ablukayı kırmak için yola devam etmek istiyor.

Konvoydaki Türk aktivistlerin sorumlusu Hayati Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki soykırımına duyarsız kalamayacaklarını ve ablukayı kırmak için dünyanın dört bir yanından insanların filolar ve konvoylar hazırladığını söyledi.

İsrail'in Akdeniz'de uluslararası sularda Küresel Sumud Filosundaki insanlara saldırarak alıkoymasının "korsanlık" olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Ablukayı kırmak için bizler dünyadaki vicdan sahibi insanlar olarak filolar hazırladık, araç konvoyları hazırladık. Biz 4 günden beri görmüş olduğunuz şu alanda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen aktivistlerle beklemekteyiz. Almış olduğumuz ambulansları, araçları, almış olduğumuz insani yardım malzemelerini ve konteyner evleri (Gazze'ye) götürmek için bizler burada bekliyoruz."

Arslan, uluslararası topluma seslenerek Küresel Sumud Filosu ve konvoyuna destek vermeleri için bulundukları ülkelerde insanları meydanlara çıkmaya çağırdı.

Konvoydaki aktivistlerin oluşturduğu heyet Sirte girişindeki askeri güçlerle görüşecek

Konvoydakilerden Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, 15 Mayıs'ta Libya'nın batısındaki Zaviye kentinden hareket eden konvoyun Sirte kenti yakınlarındaki bekleyişinin sürdüğünü söyledi.

Bahşi, konvoyun hedefinin Gazze'ye insani yardım malzemesi ulaştırmak olduğunu, aktivistlerin sağlık durumu ve motivasyonunun çok iyi olduğunu aktardı.

Konvoydaki çeşitli ülkelerden bir heyet oluşturulduğunu ve Sirte girişindeki askeri kontrol noktasına gidip görüşme yapacağını kaydeden Bahşi, şunları söyledi:

"Sirte yakınlarındaki konvoyumuzun bekleyişi devam ediyor. Diğer ülkelerden de oluşan bir komite, bir heyetin Sirte'deki kontrol noktasına gidip konvoyun devamı için görüşme yapması için karar alındı.

Alınan bu karar doğrultusunda oluşturulan heyet kontrol noktasına giderek müzakerelere başlayacak, görüşmelere başlayacak ve konvoyun devamı noktasında bir karar çıkması için mücadele verecek."

Konvoyun amacı Gazze'deki ablukayı kırmak

Konvoydaki Mühendis Sabahattin Ceyhun da konvoyun durumunda üç gündür değişiklik olmadığını Sirte yakınlarında kamp yaptıklarını ve Libya'nın doğusundaki yetkililerle görüşme yapılacağını söyledi.

"Sirte'den Allah nasip ederse Mısır sınırına, oradan Refah Sınır Kapısı'na, oradan da Gazze'ye ulaşmak istiyoruz. Amacımız belli; öncelikle ablukayı kırmak, yardım malzemelerimizi oraya ulaştırmak." diyen Ceyhun, Gazze'deki soykırımın durdurulması için tüm insanlığı harekete geçmeye çağırdı.

Furkan Çalışkan da konvoydaki aktivistlerin sabır ve kararlılıkla Gazze'ye doğru hareket etmek için Sirte yakınlarında beklediğini söyledi.

Konvoydaki insani koşulların gün geçtikçe ağırlaşmaya başladığını kaydeden Çalışkan, "Gazze'ye doğru ilerlemek konusunda bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Libya Kızılayının insani yardım malzemelerini alıp Gazze'ye ulaştırması, aktivistlerin kalması yönünde bir teklif var ama aktivistler bu teklife sıcak bakmıyor ve devam etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki hükümet konvoydan yalnız Libyalıların geçişine izin verileceğini açıklamıştı

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi hükümeti 14 Mayıs'ta, Mısır makamları ile yapılan koordinasyon çerçevesinde Sumud Kara Konvoyundaki aktivistlerden yalnızca Libyalıların kara sınırlarından geçebileceğini duyurmuştu.

Bingazi'deki hükümetin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Mısır yetkilileriyle iletişim ve koordinasyon çerçevesinde, Mısır'daki ilgili yetkililer, Filistin halkının çektiği acıları hafifletmeye katkıda bulunan her türlü insani çabayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, kara sınırlarından girişin yalnızca Libya vatandaşlarıyla sınırlı olduğunu vurgulamışlardır."