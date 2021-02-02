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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Türkiye

Kandil'de 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.02.2021
Kandil'de 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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