Kandil'de 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/z4HVxWAROE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2021
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.