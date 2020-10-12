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Türkiye

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaşırken bazı şüphelilerin, yakalanma olasılığına karşı etil alkol ambalajlarına "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları ileri sürüldü.

Şafak Yel,Göksel Kayseri,Turgay Konuralp   | 12.10.2020
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi Fotoğraf: Tezcan Ekizler - Anadolu Ajansı

İzmir

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 6'sının daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Hastanelerde tedavi gören kişi sayısının da 18 olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 12'ye ulaştı.

Sahte içki ürettiği belirlenen zanlılardan bazılarının yakalanma olasılığına karşı edindikleri etil alkolün ambalajına "dezenfektan" etiketi yapıştırdığı iddia edildi. Kaçak yollarla üretilen ve zehirlenmelere neden olan sahte içkilere de dezenfektan kaynaklı metil alkol karışmış olabileceği belirtildi.

Yılbaşından bu yana 58 ton sahte içki ele geçirildi

Öte yandan 1 Ocak'tan bu yana İzmir'de, 8 tonu bu hafta içinde yapılan operasyonlarda olmak üzere 58 ton sahte içki ele geçirildiği bildirildi.

İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Hastaneye kaldırılanlardan 6'sı önceki gün, 4'ü dün yaşamını yitirmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmişti.

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