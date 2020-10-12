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Hatay'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınında 2 gün süren soğutma çalışmaları tamamlandı. Yanan alanlarda temizlik çalışmasının ardından ağaçlandırma yapılacak.

Salim Taş   | 12.10.2020
Hatay'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Salim Taş / AA

Hatay

Hatay'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınında 2 gün süren soğutma çalışmaları tamamlandı. ( Salim Taş - Anadolu Ajansı )

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınında 2 gün süren soğutma çalışmaları tamamlandı.

Soğutma çalışmalarına Hatay'ın yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda arazöz, su tankı, iş makinesi ve yer işçisi katıldı.

Ekipler çalışmalarını tamamlayarak kontrollü olarak bölgeden ayrılmaya başladı.

Öte yandan yanan alanlarda temizlik çalışmalarının ardından ağaçlandırma yapılacağı belirtildi.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 3 gün önce çıkan orman yangını önceki gün kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştı.


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