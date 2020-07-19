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İzmir'de metro inşaatı nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Narlıdere ilçesinde yürütülen metro inşaatı sırasında bir iş yerinin duvarında hasar oluştu.

Şafak Yel   | 19.07.2020
İzmir'de metro inşaatı nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi Fotoğraf: Şafak Yel/AA

İzmir

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Hattı'nın yapımını yüklenen firma, Narlıdere ilçesinde çalışmalarını yürütürken Gümüş Sokağı'nda bulunan Ramazan Çengel'e (52) ait demirci atölyesinin duvarında hasar meydana geldi. 

Çengel'in başvurusu üzerine iş yeri, güvenlik önlemi nedeniyle yıkıldı. Firma tarafından zemin de sağlamlaştırıldı.

Bu arada zararın belediye tarafından karşılanacağı, iş yeri sahibi Çengel'in de şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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