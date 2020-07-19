İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların askıya alındığı bildirildi.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların askıya alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.