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İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 19.07.2020
İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar askıya alındı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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