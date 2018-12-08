İzmir'de 'Hanuka Bayramı' kutlandı

İZMİR

14. yüzyılda İspanya'da yaşadıkları baskı sonrası göç ederek İzmir'e yerleşen Sefarad Yahudileri, "Işık Bayramı" olarak da anılan "Hanuka Bayramı" kutlamasını yaptı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Sinyora Sinagogu'nda toplanan cemaat, Tevrat'tan okunan bölümleri dinledi ve yapılan duaya eşlik etti.

Duanın ardından etkinliğe katılanlar arasındaki bazı kişiler, bayramı simgeleyen mumları yaktı. Katılımcılara şarap ve koklamaları için elden ele dolaştırılan limon ikram edildi.

İzmir Musevi Cemaati Başkanı Sami Azar, "Hanuka Bayramı"nın Yahudiler için çok önemli olduğunu belirtti.

Yüksek bir katılımla bayramı kutladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Azar, "Burada yanan ışıklar ümidi, özgürlüğü, inanca karşı gelenlere karşı savaşı veya inançsızlığa karşı gelenlere savaşı, onun özgürlüğünü, ümidi sembolize eden bir bayramdır. Bana göre bu yalnızca Yahudilerin bayramı değildir, bütün dünyanın, bütün insanların bayramıdır. Hem ümidi hem de özgürlüğü ifade eden bir bayramdır. İzmir her zaman büyük bir tolerans şehridir, bütün azınlıklar burada huzur ve mutluluk içerisinde yaşamaktadırlar." diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da tüm katılımcıların "Hanuka Bayramı"nı tebrik ederek, her inançtaki kişilerin, birbirlerinin bayramını kutlayarak hayatı zenginleştirebileceklerini ifade etti.

Muhabir: Eşber Ayaydın