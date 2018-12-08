Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan bir kişiyi fark eden güvenlik güçleri Suriye uyruklu F.İ'yi gözaltına aldı.

İşlemleri yapılmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen F.İ'nin terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Muhabir: Mustafa Güçlü