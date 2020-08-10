Euro
8.59
Dolar
7.30
BIST 100
1,075.52
Altın
2,029.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yusuf Şahbaz   | 10.08.2020
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 

Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer daha sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 166 bine dayandı
İstanbul'da 3 günlük denetimlerde 9 bin 317 işlem uygulandı
Iraklı kadın gazeteci ve kedisi Klu, Kovid-19'u birlikte yendi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 40 bini geçti
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İnsansız hava aracının görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti

Muğla'daki orman yangını 17 saatte söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Çeşme ve Alaçatı' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Çeşme ve Alaçatı' açıklaması
Şifreler kırılıyor, FETÖ çözülüyor

Şifreler kırılıyor, FETÖ çözülüyor