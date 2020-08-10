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Türkiye

Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi

Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.

Ruslan Rehimov   | 10.08.2020
Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi

Bakü

Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçaklarının senaryo gereği çifter ve toplu uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, pilotların görevleri başarıyla yerine getirdiği kaydedildi.

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