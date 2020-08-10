Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçaklarının senaryo gereği çifter ve toplu uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, pilotların görevleri başarıyla yerine getirdiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.